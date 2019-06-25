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В Москве ко Дню молодёжи подготовили специальную программу

Общество

Мероприятия пройдут в 44 культурных центрах

Москва, 25 июня 2019, 08:10 — REGNUM  В Москве отметят День молодёжи. Специальная праздничная программа пройдёт с 26 по 30 июня в 44 городских культурных центрах, сообщается на портале столичного градоначальника.

В эти дни запланировано несколько десятков интересных мероприятий. Состоятся: джаз-концерт на крыше, поэтический квартирник, бармен-шоу, лазертаг, пенная дискотека и др.

В основном праздничная программа рассчитана на аудиторию от 12 до 35 лет. Все мероприятия бесплатные. На некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.

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День молодежи
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