В Москве ко Дню молодёжи подготовили специальную программу

Москва, , 08:10 — REGNUM В Москве отметят День молодёжи. Специальная праздничная программа пройдёт с 26 по 30 июня в 44 городских культурных центрах, сообщается на портале столичного градоначальника.

В эти дни запланировано несколько десятков интересных мероприятий. Состоятся: джаз-концерт на крыше, поэтический квартирник, бармен-шоу, лазертаг, пенная дискотека и др.

В основном праздничная программа рассчитана на аудиторию от 12 до 35 лет. Все мероприятия бесплатные. На некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.

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