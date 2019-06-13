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В школах Нур-Султана не хватает более 700 учителей

Общество

На начало 2019–2020 учебного года в школах города остаются вакантными 741 ставка учителей начальных классов

Нур-Султан, 13 июня 2019, 17:01 — REGNUM  В школах Нур-Султана не хватает более 700 учителей различных предметов и воспитателей. Об этом сообщили 13 июня в акимате (администрации) Нур-Султана со ссылкой на управление образование города.

В управлении уточнили, что на начало 2019—2020 учебного года в школах города остаются вакантными 741 ставка учителей начальных классов, русского языка и литературы, английского языка, информатики, математики и других предметов.

Отметим, в апреле 2019 года власти Атырау отмечали значительный дефицит учителей в школах города. Проблема с нехваткой педагогов решается за счет учителей, достигших пенсионного возраста.

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