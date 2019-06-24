Женщины в костюмы Playboy: британское телешоу обвинили в сексизме

Лондон, , 11:58 — REGNUM Телевизионное шоу «Остров любви» в Великобритании зрители обвинили в проявлении сексизма. Об этом сообщает портал The Independent 24 июня.

В воскресном эфире передачи женщины соревновались между собой в различных спортивных состязаниях в импровизированном тренажерном зале. В это время мужская половина коллектива изображала фитнес-тренеров и поддерживала своих подопечных. Однако если мужчины были одеты в обычные серые спортивные шорты и футболки, то женщины находились на беговой дорожке в черных облегающих боди и с накладными заячьими ушами: образ напоминал символ мужского эротического журнала Playboy. После выпуска в социальной сети Twitter пользователи, смотревшие шоу, были возмущены: по их мнению, такая разница в экипировке участников — недопустимое проявление сексизма.

«Это задание с костюмами кроликов из Playboy странное… и немного грубое», — удивляется love_isla_.

«Одевать девушек в костюмы Playboy… О-о-очень классно», — не без иронии отмечает пользовательница irishginge.

«Даже не смотрел Остров Любви, но у них есть девочки, подпрыгивающие как кролики! #сексизм», — возмущается robbie9isgod.

Шоу «Остров любви» считается популярным на территории Великобритании. Мужчины и женщины проживают в загородных коттеджах и пытаются построить отношения. В ходе зрительского голосования часть участников покидает проект, на их место приходят новые герои. Передача транслируется с 2015 года.

Ранее в мае 2019 года в Испании участницы Чемпионата Астурии по сквошу обвинили оргкомитет соревнований в сексизме за врученные победительницам призы, среди которых были секс-игрушки и косметические принадлежности.

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