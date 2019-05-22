Косметика как приз: участницы чемпионата Испании по сквошу устроили скандал

Овьедо, Испания, , 10:02 — REGNUM Чемпионат Астурии (Испания) по сквошу завершился скандалом: организаторов обвинили в сексизме из-за выбора призов для победителей, пишет газета El Pais.

Недовольными остались только участницы женского зачета. Помимо специфического кубка, им вручили наборы для восковой депиляции, электрические пилки для огрубевшей кожи и секс-игрушки в виде мужских гениталий. Женщины, получившие в награду косметику, обвинили организаторов в сексизме, поскольку победителям-мужчинам средств по уходу за собой не вручали.

«Я была поражена и разгневана», — сказала в телефонном интервью газете спортсменка Элизабет Садо. По ее словам, подобное поведение организаторов — «основа всего этого структурного мачизма, который в более тяжких случаях заканчивается убийством женщин».

Спустя два дня после награждения четыре участницы турнира подали в федерацию сквоша Астурии жалобу на сексистский характер наград. В итоге три чиновника из федерации и сквош-клуба Овьедо подали в отставку. Возмущенные женщины сожалеют, что законодательство не предусматривает санкций для «сексистов» в подобных случаях.