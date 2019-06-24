Умершей жительнице Бурятии начислили плату за вывоз мусора

Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM Мусорный оператор в Бурятии выставил счет за вывоз твердых отходов улан-удэнке, скончавшейся годом ранее. Об этом случае сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова в качестве примера необоснованных начислений.

По словам омбудсмена, ей регулярно поступают обращения по вопросам новой системы вывоза твердых коммунальных отходов.

«Граждане жалуются, что вывоз отходов производится несвоевременно или нерегулярно, не понимают, из каких расходов складывается размер платы, многие сообщают о необоснованном начислении платы, а также о начислении платы за завышенное количество проживающих», — заявила она, отметив, что проблема информированности населения о вывозе и утилизации ТКО не решена.

Среди часто встречающихся жалоб на оператора «ЭкоАльянс» — невозможность дозвониться до организации по телефону, опубликованному на официальном сайте «ЭкоАльянса», некорректная работа группового чата в мобильном приложении Viber, который не всегда доступен или не способен удовлетворить запросы населения.

Уполномоченный предложила компании помощь по информированию населения, а также по организации работы с органами местного самоуправления. Для этого, по её мнению, необходимо проведение совместных «горячих линий», открытие информационных пунктов, проведение встреч с жителями и органами власти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мусорная реформа в Бурятии стартовала позже, чем в остальных регионах России из-за затянувшегося вопроса о тарифах. Цены службе по тарифам удалось согласовать лишь к 25 марта, и с 1 апреля оператор приступил к своим обязанностям по вывозу отходов.

Добавим также, что вопрос о плате за вывоз мусора был поднят в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». После обращения жителя село Семлёво Смоленской области, Следственный комитет организовал проверку.

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