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СК проверяет плату за вывоз мусора после жалобы Путину на «Прямой линии»

Общество

Жалоба поступила из Смоленской области

СК проверяет плату за вывоз мусора после жалобы Путину на «Прямой линии»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусор

Москва, 20 июня 2019, 22:16 — REGNUM  Следственный комитет организовал проверку после жалобы жителя села Семлёво Смоленской области в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» на взимание платы за вывоз мусора. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Инициировано проведение доследственной проверки по обращению о том, что с жителей села Семлёво Вяземского района Смоленской области управляющей компанией необоснованно взимается плата за вывоз мусора», — сказано в сообщении СК России.

Напомним, что в ходе «прямой линии» Путин подчеркнул, что проблема мусора не только в России, но и во всем мире стоит крайне остро.

«Мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался», — напомнил Путин.

Глава государства также заявил, что ранее вообще никто не считал, сколько стоит вывоз мусора. Однако тарифы на вывоз мусора требуют дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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