СК проверяет плату за вывоз мусора после жалобы Путину на «Прямой линии»

Москва, , 22:16 — REGNUM Следственный комитет организовал проверку после жалобы жителя села Семлёво Смоленской области в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» на взимание платы за вывоз мусора. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Инициировано проведение доследственной проверки по обращению о том, что с жителей села Семлёво Вяземского района Смоленской области управляющей компанией необоснованно взимается плата за вывоз мусора», — сказано в сообщении СК России.

Напомним, что в ходе «прямой линии» Путин подчеркнул, что проблема мусора не только в России, но и во всем мире стоит крайне остро.

«Мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался», — напомнил Путин.

Глава государства также заявил, что ранее вообще никто не считал, сколько стоит вывоз мусора. Однако тарифы на вывоз мусора требуют дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.