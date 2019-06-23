Воскресенье, 23 Июня 2019 года
10:33:43 МСК

Заключенным в США запретили читать «Windows 10 для чайников»

Общество

Общественники считают, что это помешает социализации заключенных после выхода из исправительных учреждений

Заключенным в США запретили читать «Windows 10 для чайников»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цифровой террор

Сейлем, США, 23 июня 2019, 10:12 — REGNUM  Управление исправительных учреждений штата Орегон запретило передавать заключённым книги по программированию и компьютерной грамотности. Об этом сообщает Salem Reporter со ссылкой на список запрещённой литературы, полученной от управления.

Журналисты обнаружили, что в список запрещённой литературы попали не только книги, посвящённые программированию, но и вполне безвредные издания по общей компьютерной грамотности.

«Там нет абсолютно ничего, что могло бы создать угрозу безопасности. Книги написаны для потребителей. Там очень мало о сетевом взаимодействии и, конечно же, нет ничего о взломе сетей», — рассказал автор книги «Windows 10 для чайников» Энди Рэтбоун.

Однако в управлении исправительных учреждений штата объяснили, что беспокойство администрации вызвали несколько разделов этой книги, посвящённые настройке сетей и установке паролей для нескольких учётных записей.

«Учитывая количество книг, поступающих в наши учреждения, зачастую трудно определить глубину информации и оценить риски, связанные с этой информацией. Обычно мы по умолчанию придерживаемся консервативного подхода при принятии книг в наши библиотеки», — ответили представители управления.

Представитель организации «Книги для заключенных» Энди Чан добавил, что эта проблема является характерной не только для Орегона, но и для других штатов США.

«Многие люди, которые долгое время находятся взаперти, уже изолированы от технологических достижений. Вы находитесь там [в тюрьме] в течение 20 лет, вы даже не знаете, что такое мобильный телефон или Интернет. Это просто лишает людей возможности работать в современном обществе», — выразил обеспокоенность Энди Чан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в 2019 году мировая экономика может потерять от кибератак до $2,5 трлн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить