Мировая экономика потеряет от кибератак $2,5 триллиона — Медведев

Москва, , 13:56 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что мировая экономика в 2019 году может потерять от кибератак $2,5 триллиона. Такое заявление он сделал 21 июня на международном конгрессе по кибербезопасности.

«Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы. К примеру, по оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до 2,5 триллиона долларов», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что эта цифра равна общему ВВП всех стран Африки в 2019 году.

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