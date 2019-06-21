В Mortal Combat 11 может появиться клоун из «Оно»?

Чикаго, США, , 16:44 — REGNUM Фанаты игры Mortal Kombat 11 обсуждают в соцсетях возможность появления в будущих дополнениях (DLC) клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Об этом 20 июня сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/noobde/status/1141887847709827072

Когда один из поклонников файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) спросил в Twitter разработчиков о вероятности появления персонажа в игре, глава NetherRealm Эдвард Бун сделал ретвит его записи со ссылкой на песню Стиви Уандера I wish.

Автор статьи, в свою очередь, предложил вариант, при котором Пеннивайз будет превращаться в худший страх конкретного бойца. Он напомнил, что подобная механика уже есть в игре, такой техникой обладает Шан Цзун.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в новых DLC Mortal Kombat 11 могут появиться такие персонажи, как Терминатор, Эш Уильямс («Зловещие мертвецы»), Чудо-женщина, Спаун, Синдел и Ночной Волк.

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