Dota Underlords обогнала по числу игроков Artifact за два часа после релиза

Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Тактическая онлайн-игра Dota Underlords вышла в свободном доступе на PC, Android и iOS. Всего за два часа количество игроков в ней превысило аналогичный показатель в Artifact — предыдущей игре Valve, сообщил портал IGN 20 июня.

Спустя два часа после полноценного релиза онлайн в игре составил около 63 тыс. человек. При этом количество игроков в Artifact в первый день составляло около 60 тыс. человек. Сообщается, что сейчас в Underlords играет 110 тыс. человек, и это число продолжает расти.

Релиз Dota Underlords состоялся 20 июня. В игре уже доступна функция кросплея — геймеры с PC и мобильных устройств могут соревноваться друг с другом, независимо от платформы. Правда, версия проекта на PC (через цифровой сервис Steam) пока находится в стадии открытого бета-теста.

Напомним, Dota Underlords — это одна из вариаций пользовательской карты Dota Auto Chess, разработанная компанией Valve. В этой тактической игре геймеры собирают отряд из нескольких персонажей вселенной Dota и отправляют их сражаться на закрытых аренах. Для победы игрокам необходимо уметь принимать правильные стратегические решения и использовать особые способности персонажей.

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