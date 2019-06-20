Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин ответил на вопрос, куда делся народ чудь

Общество

«Ассимилировался, в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно», сказал Путин

Москва, 20 июня 2019, 15:03 — REGNUM  В «ходе прямой» линии с президентом России Владимиром Путиным главе государства задали вопрос, куда делся народ чудь.

«Ассимилировался, в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно», — сказал российский лидер.

По словам Путина, у нас много народов, которые проживали на территории России — следы каких-то народов остались, каких-то нет.

«Все это является частью нашего культурного кода», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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