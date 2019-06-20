Вместо детских садов строят высотки — ростовчане обратились к Путину

Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» вновь зачитан вопрос из Ростовской области, адресованный президенту РФ. К главе государства обратились жители микрорайона Суворовский областного центра.

По словам горожан, микрорайон испытывает острую нехватку объектов социально-значимых объектов, но власти лишь раздают разрешения на строительство новых многоэтажных домов. Они утверждают, что ранее существовал проект, согласно которому на территории микрорайона должны были появиться детские сады, но на их месте возводятся лишь новые высотки.

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Ростовские власти губят город высотками

ИА REGNUM отмечает, что ростовчане нередко жалуются местным властям о нехватке социальной инфраструктуры в молодых районах. Чиновники обещают жителям новых микрорайонов исправить ситуацию, но пока никаких подвижек в этой проблеме нет.