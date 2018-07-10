Ростов-на-Дону, 10 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Одно из самых первых заявлений ростовского сити-менеджера Виталия Кушнарёва об отрицательном отношении к точечному строительству превратилось в пыль. Ростовские власти продолжают выдавать застройщикам разрешения на строительство высоток. Об этом свидетельствуют данные городской администрации.

Высотный дом

Так, по итогам второго квартала 2018 года чиновники выдали 60 разрешений на строительство многоэтажек. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года было выдано 36 разрешений.

Стоит обратить внимание на то, что власти ранее выступали якобы за запрет строительства в центральной части города-миллионника. Но застройщики получили разрешительные документы на застройку улицы Береговой. Здесь разместятся два 25-этажных дома. 18-этажный дом появится в исторической части донской столицы — на улице Чехова рядом с улицей Пушкинской, пишет «Деловой квартал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в законе о долевом строительстве. Основное изменение в законодательстве — запрет на прямую продажу в строящихся домах. Застройщик отныне обязан предоставить гарантию сделки через банковское сопровождение. В связи с этим крупнейшие застройщики планируют поднять цены на жильё — минимум на 5%.

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Исторический центр Ростова-на-Дону отдали застройщикам на растерзание

Напомним, что ранее ростовские депутаты приняли поправки по ограничению застройки исторического центра Ростова-на-Дону. Но запрет на строительство высоток они не подразумевают. Документ о правилах землепользования и застройки города-миллионника предполагает ограничение по площади участка и ограничение по плотности застройки, не затрагивая этажность.