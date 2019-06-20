«Прямую линию» с Владимиром Путиным ждут около 80% граждан РФ

Москва, , 11:29 — REGNUM Большинство жителей России (77%) с интересом ждут ответов президента РФ Владимира Путина по «прямой лини». Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Будут слушать президента прямом эфире от начала и до конца 29% опрошенных, 12% хотят посмотреть отдельные фрагменты, 34% намерены узнать основные моменты из СМИ.

О дате и времени проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным знают 62%. Впервые в ходе опроса услышали об этом 13% респондентов.

Опрос проведен 17 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 20 июня, в 12:00 по мск.

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