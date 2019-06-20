Победители «президентских игр» в ЕАО попросили у Путина помощи

Биробиджан, , 07:29 — REGNUM Команда победителей регионального этапа «президентских спортивных игр» из школы № 5 города Биробиджана обратилась к президенту России Владимиру Путину в рамках «прямой линии» с просьбой предоставить им возможность принять участие в финальном этапе «президентских спортивных игр», который пройдёт во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Школьники-победители регионального этапа «президентских спортивных игр» напрямую обратились к президенту России Владимиру Путину, рассказав, что посещение «Орлёнка» остаётся только их мечтой.

Дети пожаловались, что не во всех семьях хватает денег на проезд к месту проведения финального этапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно Положению о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», региональный комитет по спорту должен профинансировать поездку команды к месту проведения финального этапа. Тем не менее, власти области предложили победителям самим обеспечить свою поездку.

«К сожалению, у нас отсутствует возможность оказать финансовую поддержку командам из нашего региона — победителям областного этапа «Президентские спортивные игры». Возможно, по линии комитета образования средства на поездку найдутся», — пояснил Александр Гарнага, руководитель комитета по физической культуре и спорту правительства ЕАО.