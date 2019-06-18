В ЕАО не нашлось денег на «Президентские спортивные игры»

Биробиджан, , 08:51 — REGNUM В Еврейской области команда, ставшая региональным победителем «Президентских спортивных игр» лишена возможности выехать на финальный федеральный этап в Краснодарский край — в областном бюджете для этого нет денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет издание «Набат», команда школы № 5 из города Биробиджана стала победителем регионального этапа «Президентских спортивных игр», и согласно Положению о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», региональный комитет по спорту должен профинансировать поездку команды к месту проведения финального этапа. В соответствующие расходы включены проезд до места проведения соревнований и обратно, суточные в пути, страхование участников, проживание и питание руководителей команд. Нигде в Положении о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» не говорится о том, что поездку на эти соревнования должны оплачивать сами участники или их родственники. Тем не менее, власти области предложили победителям самим обеспечить свою поездку.

«К сожалению, у нас отсутствует возможность оказать финансовую поддержку командам из нашего региона — победителям областного этапа «Президентские спортивные игры». Возможно, по линии комитета образования средства на поездку найдутся», — пояснил руководитель комитета по физической культуре и спорту правительства ЕАО Александр Гарнага.

Как сообщила председатель областного комитета образования Татьяна Пчелкина, последний раз поездка на «Президентские спортивные игры» полностью оплачивалась из средств областного бюджета в 2015 году, размер финансирования составил 1,2 млн рублей. Затем такая практика прекратилась и родители школьников оплачивали поездки за свой счёт.

«Средства на эти цели в областной бюджет не закладываются. В прошлом году мы заплатили только за проезд туда и обратно руководителя команды, все остальные поехали за свой счёт. В этом году ситуация аналогичная: денег не хватает. В комитет образования поступило письмо от родителей двух отличившихся команд из школы № 5, в котором нас просят изыскать средства на поездку, но при нашем дотационном бюджете это не реально. Будем искать спонсоров, но вряд ли в этом направлении что-то получится», — рассказала председатель областного комитета образования Татьяна Пчелкина.

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Родители подсчитали, что для поездки команды им потребуется более шестисот тысяч рублей, в среднем по 32 тыс рублей на одного ребёнка.

«По минимуму, получается 650 тысяч рублей на поездку одной команды. К сожалению, многие родители не могут отправить своих детей на соревнования из-за финансовых трудностей. Всё-таки 32 тысячи рублей не в каждой семье найдёется», — рассказал учитель физкультуры школы № 5 Вадим Балан.

Преподаватель отметил, что попытки найти спонсоров среди предпринимателей не увенчались успехом: в Еврейской области найти спонсора с «лишними деньгами» в настоящее время просто невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, финансовая политика, проводимая губернатором Еврейской области Александром Левинталем, приводит к накоплению бюджетом области значительных долговых обязательств, погасить которые не представляется возможным.