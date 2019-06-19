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Испанские спасатели ищут 20 мигрантов, пропавших в Средиземном море

Общество

27 мигрантов были спасены

Испанские спасатели ищут 20 мигрантов, пропавших в Средиземном море

Мадрид, 19 июня 2019, 23:31 — REGNUM  Испанские спасатели продолжают поиски мигрантов с катера, затонувшего днем ранее после отплытия из Марокко, 19 июня передаёт агентство Reuters.

Ранее 27 мигрантов были спасены моряками пассажирского теплохода и спасателями на вертолёте. Остаётся неизвестной судьба ещё 20 беженцев.

По данным ООН, с начала 2019 года число беженцев из Северной Африки в Европу составило 23 тыс. человек. За весь 2018 год в страны ЕС по Средиземному морю добрались 130 тыс. мигрантов.

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