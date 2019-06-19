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ООН осуждает размещение мигрантов в Боснии на месте свалки

Общество

Самих мигрантов, переселенных из Бихача, больше всего возмущает отсутствие в лагере нормальных туалетов и душевых

Сараево, 19 июня 2019, 21:27 — REGNUM  Организация Объединенных Наций осуждает переселение около 700 мигрантов из города Бихач в Боснии в лагерь, построенный на месте свалки, 19 июня передает агентство Reuters.

Учреждения ООН подвергли критике санитарные условия на пограничном участке Вучак, а также отметили, что лагерь находится вблизи районов, где до сих пор не проведено полное разминирование после войны 1990-х годов.

Самих мигрантов, переселенных из Бихача, больше всего возмущает отсутствие в лагере нормальных туалетов и душевых, а также невозможность выбраться в город, где они могли получить доступ к магазинам, аптекам и интернету.

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