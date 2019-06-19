В Петербурге задержаны вымогатели, шантажировавшие жертв «интимом»

Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM В Петербурге по подозрению в грабеже и вымогательстве задержаны четверо мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, один из которых на момент совершения преступлений являлся действующим сотрудником полиции. Злоумышленники вымогали деньги, угрожая жертвам распространением порочащих сведений, а несговорчивых просто грабили.

Как сообщили 19 июня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, преступления были совершены в январе и феврале 2019 года в отношении местных жителей.

Соучастники знакомились с гражданами и приглашали их для интимной связи в арендованные квартиры, заранее оснащенные камерами видеонаблюдения. Один из мужчин вступал в интимную близость с потерпевшими.

«В этот момент в квартиру врывались другие участники преступной группы, которые представлялись сотрудниками полиции, демонстрировали удостоверения и табельное оружие и сообщали потерпевшим, что их партнёр является несовершеннолетним», — раскрыли следователи подробности преступной схемы.

Шантажируя видеозаписью полового контакта, у жертв требовали перевести средства через мобильный банк на банковскую карту преступников, а при отказе совершали открытое хищение денежных средств, находящихся у потерпевших.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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