У иностранного бизнесмена в Петербурге вымогают деньги за интимные фото

Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В полицию Петербурга обратился 57-летний гражданин Нидерландов, коммерческий директор одного из сетевых магазинов, ставший жертвой шантажа со стороны своей бывшей любовницы. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, днем ранее мужчина обратился в полицию Курортного района. Иностранец рассказал, что его знакомая, с которой он был в любовных отношениях, угрожает распространить порочащие сведения.

43-летняя женщина просит перечислить ей денег, угрожая опубликовать интимные фотографии в интернете. Шантаж продолжается уже долгое время, с февраля 2018 года.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в региональном Главке полиции.

Добавим, что подобные случаи происходят и в других регионах России. Как правило, они заканчиваются возбуждением уголовного дела в отношении шантажистов.

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