Лондон, , 08:18 — REGNUM Шестой ежегодный Севастопольский бал офицеров в Крыму вызвал бурную реакцию читателей западной прессы. Материал, посвященный мероприятию, опубликовало британское издание Daily Mail.

В мероприятии, которое было посвящено пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, приняли участие около тысячи человек, среди которых 150 офицеров с женами, а также 130 гражданских пар.

Опубликованные с бала фотографии восхитили жителей Британии. В комментариях они в том числе отметили, что в России и странах бывшего СССР много молодых и симпатичных женщин. Многие отметили, что вид стройных женщин в бальных платьях и без татуировок для них как «глоток свежего воздуха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для Parlamentní Listy объяснил причины страха Запада перед Россией. По его мнению, Россия пугает Запад в том числе тем, что граждане РФ отказываются поддерживать «сумасшедший гендеризм и крайний феминизм», здесь женщины имеют равные права с мужчинами, но при этом никто не считает их одинаковыми. Кроме того, в стране нет пропаганды меньшинств, не проводятся гей-парады и нет легализации наркотиков.

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