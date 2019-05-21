В Чехии раскрыли причины страха Запада перед Россией

Прага, , 07:37 — REGNUM В средствах массовой информации в Европе и на Западе постоянно пугают заявлениями о «российской угрозе», однако действительно ли так опасна Россия для ЕС? На этот вопрос попытался найти ответ чешский журналист Йиржи Кобза.

В статье, опубликованной в издании Parlamentní Listy, он объяснил, чего боится Запад. Прежде всего, Россия пугает западные страны традиционными ценностями, которые в Европе и США пытаются искоренить

Так, в России «усердно чтят и поддерживают национальные традиции», учат своих детей чтить и соблюдать их.

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«Родина, как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России», — отмечает автор статьи.

В качестве примера он приводит парад, который ежегодно проводится в городах России в честь Дня Победы, а также акцию «Бессмертный полк», собравшую в 2019 году более миллиона тех, кто добровольно пришёл отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Также журналист отметил, что жители страны не стремятся переписывать историю и спустя много лет продолжают чтить своих предков.

При этом граждане РФ отказываются поддерживать «сумасшедший гендеризм и крайний феминизм», здесь женщины имеют равные права с мужчинами, но при этом никто не считает их одинаковыми. Кроме того, в стране нет пропаганды меньшинств, не проводятся гей-парады и нет легализации наркотиков. Также журналист отмечает, что в России отсутствуют организации, финансируемые из-за рубежа, которые развращают общество.

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По мнению автора статьи, Россия демонстрирует все те традиционные ценности, которые на Западе либералам уже удалось подавить и почти истребить. По словам Йиржи Кобза, угроза западным странам со стороны Москвы таится не «в военной силе», а в «силе здравого смысла», уважении уважением к истории и предкам. Именно это, по мнению журналиста, и становится поводом для антироссийский пропаганды и бесконечных санкций в отношении РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что нынешний кризис в отношениях России и США хуже холодной войны.

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