Певец из Дагестана поджёг квартиру знакомого из-за комментариев в соцсети

Москва, , 16:54 — REGNUM В краже ювелирных изделий и поджоге московской квартиры своего бывшего приятеля подозревается дагестанский певец Ризван Алиев. Так артист решил отмстить обидчику за комментарии в соцсети.

По данным следствия, отношения между 32-летним Алиевым и его знакомым — массажистом из Москвы — обострились в середине мая, когда последний принялся оставлять оскорбительные комментарии в соцсетях под публикациями исполнителя. Попытки артиста решить конфликт миром на увенчались успехом, после чего дагестанец решил прибегнуть к кардинальным мерам, пишут «Вести.ру».

Около трех часов ночи 25 мая массажист отправился на срочный вызов, но по названному адресу дверь ему никто не открыл. Вернувшись примерно через 40 минут, молодой человек застал свою полыхающую квартиру. Позже выяснилось, что певец намеренно выманил бывшего приятеля из дома, после чего забрался на третий этаж, отжал окно и стал искать смартфон. Алиев был уверен, что на нем хранятся компрометирующие его данные.

Однако поиски оказались безрезультатными, и тогда артист вырвал из шкафа сейф с золотыми и серебряными украшениями, а перед тем как покинуть квартиру, поджёг диван. Пожарным службам удалось быстро справиться с огнём, в результате обошлось без пострадавших.

После задержания Алиев дал признательные показания. Он рассказал, что сейф вскрыл с помощью подручных средств, но ничего из его содержимого не тронул, а украшения закопал в лесу. Московский суд на время следствия отправил поджигателя под домашний арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Гергебильского района Дагестана проник в дом 89-летнего жителя села Гергебиль и совершил кражу. Желая скрыть следы преступления, он поджёг в спальной комнате одеяло, что привело к пожару. Сам преступник скрылся, а хозяин дома скончался от полученных термических ожогов. Суд признал злоумышленника виновным и отправил на восемь лет в колонию особого режима.