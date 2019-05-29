Жителя Дагестана осудили за поджог дома и гибель его владельца

с. Гергебиль, Дагестан, , 17:07 — REGNUM В краже и уничтожении чужого имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека, признан виновным житель Гергебильского района Дагестана. Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии особого режима, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году злоумышленник проник в дом 89-летнего жителя села Гергебиль, чтобы совершить кражу. Чтобы скрыть следы преступления, он поджог в спальной комнате одеяло, что привело к пожару. Сам преступник скрылся, а хозяин дома скончался от полученных термических ожогов различных частей тела и дыхательных путей.

Читайте также: Неаккуратный вор из Дагестана сжёг дом, пытаясь согреться

Ранее ИА REGNUM сообщало, что попытка жителя города Махачкалы ограбить дачный дом в селе Карабудахкент привела к пожару. Пребывая в нетрезвом состоянии, подозреваемый посреди ночи проник в жилище. Желая согреться, злоумышленник включил газовую печь и случайно спалил дом. Нанесённый хозяину ущерб составил полмиллиона рублей. Нерадивый вор был задержан, после чего дал признательные показания.