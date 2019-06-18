Bandai Namco отказалась выпускать в Японии игру Twin Mirror

Токио, , 16:27 — REGNUM Компания Bandai Namco объявила об отмене релиза японской версии игры Twin Mirror. Об этом издатель 17 июня сообщил на своём официальном сайте.

Стоит отметить, что компания не стала называть причины отмены выпуска игры, она лишь извинилась перед всеми геймерами, которые ждали релиза. Он должен был состояться в 2020 году.

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Напомним, разработкой игры занимается французская компания Dontnod Entertainment. Twin Mirror представляет собой приключенческую игру-песочницу с видом от третьего лица.

Её сюжет расскажет геймерам о том, как журналист возвращается в свой родной город, там он начинает проводить расследование. Игрокам предстоит постоянно перемещаться из реального мира в «Дворец памяти» главного героя.

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