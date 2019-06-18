Симулятор доктора для смартфонов: Dr. Mario World выйдет в июле

Токио, , 13:31 — REGNUM На YouTube-канале Nintendo Mobile 17 июня вышел ролик, демонстрирующий игровой процесс Dr. Mario World — нового проекта компании Nintendo. Побороться с вируса при помощи целебных пилюль игроки смогут 16 июля 2019 года.

Dr. Mario World — это обновлённая версия классической игры Dr. Mario, вышедшей в 1990 году, для современных мобильных устройств. В ней игрокам предстоит управлять одним из предложенных докторов (Марио, принцесса Пич, динозавр Йоши и др.) и сражаться с вирусами, захватившими человеческий организм. Для того, чтобы победить вирус нужно бросить в него целебную пилюлю соответствующего цвета.

При этом на каждом уровне игрокам будут попадаться препятствия и различные загадки. Основная сложность игры состоит в том, что запас пилюль на каждую «миссию» у игрока ограничен. Разработчики обещают, что на старте проекта геймеры смогут проходить задания в пяти различных мирах, но со временем их станет ещё больше.

Релиз проекта назначен на 16 июля 2019 года устройств под управлением iOS и Android. Также в игре появится система микротранзакций.

Оригинальная Dr. Mario вышла в 1990 году для игровых консолей NES (Nintendo Entertainment System) и Gameboy. Как и в версии 2019 года, в Dr. Mario игроку нужно было сражаться с вирусами при помощи разноцветных пилюль. При этом вирус исчезает, только если игрок смог составить ряд из трёх предметов одинакового с ним цвета. Игра считалась оконченной, если геймер уничтожал все вирусы либо проигрывал им. В проекте также присутствовал многопользовательский режим, в котором два игрока соревновались в уничтожении враждебных организмов на скорость.

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