В Кремле не видели обращения редакции дагестанской газеты к Путину — Песков

Москва, , 15:58 — REGNUM Кремле не видели видеообращение редакции дагестанской газеты «Черновик» к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела против журналиста издания Абдулмумина Гаджиева. Об этом сегодня, 18 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, редактор отдела религии «Черновика» Гаджиев подозревается в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уверенные в невиновности коллеги сотрудники еженедельника попросили президента поручить проверку материалов дела Гаджиева Генпрокуратуре и центральному аппарату ФСБ РФ.

«Мы не видели [видеообращение], мы не можем весь интернет видеть изнутри, поэтому мы не знаем, приходило ли это обращение или нет», — цитируют Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента уточнил, что по официальным каналам Кремля обращение не поступало. Он также признался, что ничего не знает про редакцию «Черновик».

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Как сообщало ИА REGNUM, Абдулмумин Гаджиев был задержан утром 14 июня, а перед этим в его доме силовики провели обыски. На следующий день Советский районный суд Махачкалы по ходатайству обвинения заключил журналиста под стражу на 48 часов, а сегодня избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

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