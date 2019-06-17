Путина просят взять под контроль дело журналиста из Дагестана

Махачкала, , 18:51 — REGNUM Коллеги задержанного в Дагестане редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. Они просят главу государства взять под личный контроль расследование уголовного дела и поручить проверку его материалов Генпрокуратуре и центральному аппарату ФСБ РФ, передаёт 17 июня корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Гаджиев был задержан утром 14 июня после того, как в его доме следователи провели обыск. Журналиста подозревают в участии в деятельности террористической организации и финансировании бандподполья. На следующий день Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу на двое суток. Следующее заседание по избранию меры пресечения запланировано на 18 июня.

Редакция газеты «Черновик» называет подозрения в адрес своего сотрудника нелепыми. Коллеги уверены, что объективная и справедливая проверка докажет невиновность Гаджиева.

«Абсурдные обвинения [следствия] не имеют под собой никакой почвы и ничем не обоснованы. Нет ни одного доказательства причастности Гаджиева к преступной деятельности, кроме как показания замученного жителя Москвы Кемала Тамбиева, уже заявившего в суде, что дал свои показания под пытками», — сказал в обращении к Путину главный редактор еженедельника Маирбек Агаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня у здания Советского районного суда Махачкалы прошли одиночные пикеты в поддержку Гаджиева. Кроме того, его коллеги, а также общественники и юристы направили в минюст Дагестана уведомление о проведении митинга на центральной площади Махачкалы, участники которого будут требовать освобождения журналиста из заключения и снятия с него всех подозрений.

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