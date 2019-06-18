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Во ФСИН рассказали о состоянии Сенцова

Общество

Состояние Сенцова удовлетворительное, в лечении он не нуждается

Москва, 18 июня 2019, 15:18 — REGNUM  Состояние отбывающего в России срок за терроризм украинца Олега Сенцова удовлетворительное, в лечении он не нуждается, сообщила 18 июня первый заместитель начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН РФ Ирина Ларионов.

«В настоящее время состояние (Сенцова) удовлетворительное, в лечении он не нуждается, ведет активную жизнь в учреждении», — цитирует ТАСС Ларионову.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Сенцов был осуждён в 2015 году российским судом на 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Несмотря на то, что вина Сенцова подтверждена не только российскими следователями, но и публично признана его соучастниками, на Украине продолжает называть его «политзаключённым».

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