Госдеп вспомнил о правах человека в связи с делом террориста Сенцова

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Попытка Москвы использовать задержание Олега Сенцова как повод для переговоров была бы признаком неуважения России к США и Украине, заявили в госдепе, передает ВВС.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что якобы есть планы обменять Сенцова на российских граждан Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину, находящихся в заключении в США, в госдепе сказали:

«Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона».

Отметим, информация об обмене появилась 1 октября в «Новой газете», которая со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщила: Москва готова обсуждать обмен напрямую с Вашингтоном, а Украина формально не будет участвовать в переговорах.

Напомним, Сенцов осужден в России за терроризм в 2015 году на 20 лет. Украинская сторона не опровергает, что он готовил теракт. Сенцев несколько месяцев находится на диете, которую в украинских СМИ называют голодовкой.

Ярошенко осужден в США на 20 лет в 2011 году за транспортировку крупной партии наркотиков. Ему не дают общаться с родными, не предоставляют ту медицинскую помощь, которая требуется. Российская сторона не признает правомочности его приговора.

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Бут осужден в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Бут не признает себя виновным.

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Бутина не осуждена, находится в американской тюрьме. Российские дипломаты смогли добиться приемлемых условий ее содержания под арестом.

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