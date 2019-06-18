Разработчики Cyberpunk 2077: «Мы заставим вас рыдать»

Лос-Анджелес, США, , 12:43 — REGNUM Ведущий квест-дизайнер проекта Cyberpunk 2077 студии CD Projekt Red Павел Саско заявил, что игра заставит геймеров рыдать. Об этом 17 июня сообщил журнал Gamereactor.

Журналисты спросили разработчика на выставке Е3: могут ли геймеры ожидать, что они увидят в игре интересные квесты, подобные «Кровавому барону» в третьей части «Ведьмака». Он ответил, что очень надеется на это.

«Поверьте мне, ребята, то, что мы делаем — мы заставим вас рыдать, другого пути нет», — сказал Саско и добавил, что разработчики сделают всё для того, чтобы «приклеить» геймеров к экрану.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что персонаж Киану Ривза будет сопровождать главного героя на протяжении почти всей игры. Таким образом, актеру досталась одна из главных ролей в Cyberpunk 2077.

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