Twitch подаст судебный иск на геймеров, транслировавших порно вместо игр

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Видеостриминговый сервис Twitch хочет подать судебный иск на пользователей, которые размещали материалы порнографического характера во время прямых трансляциях по карточной игре Artifact. Об этом 17 июня рассказал портал Kotaku.

Представители Twitch уже оформили официальную жалобу на злоумышленников. Каждый из стримеров, нарушивших правила сервиса, будет привлечён к ответственности. Правда, руководство компании столкнулось с проблемой — лица нарушителей так и не удалось установить. Представители Twitch надеются, что в ближайшее время смогут идентифицировать злоумышленников.

Нарушители обвиняются в распространении контента, который включал в себя «порнографию, расистские и женоненавистнические видеоролики, фильмы, защищённые авторскими правами, а также запись нападения на мечеть в Крайстчерче». Каждый из этих представленных видов данных открыто нарушает политику Twitch.

Напомним, в мае вокруг секция карточной онлайн-игры Artifact на Twitch произошёл скандал. Геймеры начали массово выкладывать на прямых трансляциях порно, аниме-сериалы, последние киноблокбастеры и видео с теракта в мечети в Новой Зеландии. Руководство Twitch не предпринимало никаких действий, и лишь спустя несколько дней «навело порядок» в секции Artifact.

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