Краснодарский минздрав объяснил высокую онкозаболеваемость в регионе

Краснодар, , 10:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Краснодарского края назвали причины, по которым регион попал в число субъектов РФ с самым высоким уровнем онкозаболеваемости.

«В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи, увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других, субъекта», — отметил главный онколог Краснодарского края Роман Мурашко.

При этом, добавил Мурашко, Кубань в течение многих лет лидирует по выявлению онкологических заболеваний на ранних этапах, а по итогам 2018 года уровень смертности от новообразований в Краснодарском крае оказался ниже, чем в среднем по России.

По информации регионального минздрава, работа по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях ведется вот уже последние восемь лет — проводятся дни приема без направлений в онкодиспансерах, специалисты выезжают в хутора и станицы для осмотра населения. За прошедшее время было осмотрено более 400 тыс. жителей региона, выявлено около четырех тысяч злокачественных новообразований, все они пролечены именно благодаря раннему выявлению. Более того, у 60% пациентов, зарегистрированных в 2018 году, злокачественные новообразования выявлены на начальных стадиях, что дает возможность полностью победить рак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ назвал регионы России с самым высоким уровнем онкозаболеваемости. В список попал и Краснодарский край, который оказался на третьем месте после Курской области и Мордовии.

Об этом: Названы регионы с самыми высокими показателями по заболеваемости раком