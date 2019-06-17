Названы регионы с самыми высокими показателями по заболеваемости раком

Москва, , 07:34 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России рассказали в каких регионах страны самые высокие показатели по заболеваемости онкозаболеваниями по итогам 2018 года. Об этом 17 июня сообщает RT.

Сообщается, что чаще всего болеют раком в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения. Это касается всех случаев заболеваемости, к которым относятся и впервые выявленные, и ранее установленные.

Высокий уровень онкозаболеваний зафиксирован в Республике Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

На третьем месте — Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс. населения). На четвертом и пятом местах Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области соответственно.

Общероссийский показатель онкозаболеваемости в 2018 году: 2562,1 на 100 тыс. населения.

Кроме того, стало известно, что за последние десять лет число больных раком выросло почти на 40%. Как пояснили в Минздраве России, происходит рост заболеваемости и выявляемости подобных диагнозов.

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