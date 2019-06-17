Украина не привезла на авиасалон во Франции ни одного самолета

Париж, , 15:18 — REGNUM На Парижском авиакосмическом салоне «Ле Бурже» не было ни одного украинского самолёта, заявил представитель концерна «Укроборонпром» 17 июня, сообщил ТАСС.

«На проходящем авиасалоне в Ле Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале (наземным стендом — ИА REGNUM ), в котором размещены небольшие экспозиции компаний «Антонов» и «Мотор Сич», — рассказал журналистам представитель «Укроборонпрома».

По его словам, по ряду причин, включая финансово-экономические, Украина не смогла полноценно участвовать в мероприятии.

Собеседник напомнил, что во время предыдущего Парижского авиакосмического салона, который состоялся в 2017 году, Украина представила образец транспортного самолёта Ан-132D, который участвовал в лётной программе и выставлялся на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина обратилась к 40 странам мира с призывом арестовать пять российских самолётов компании «Волга-Днепр». Украинская сторона разослала решение Подольского суда Киева, в котором сказано, что любым третьим лицам запрещено осуществлять действия, направленные на взлёт и посадку российских воздушных судов.

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