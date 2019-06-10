Украина обратилась к 40 государствам с просьбой арестовать 5 самолётов РФ

Киев, , 11:08 — REGNUM Решение Подольского суда Киева об аресте пяти самолётов Ан-124−100 «Руслан» российской группы компаний «Волга-Днепр» направили в 40 государств мира, сообщила 10 июня газета «Коммерсантъ».

Речь идёт о самолётах RA-82 068, RA-82 078, RA-82 045, RA-82 046 и RA-82 077, принадлежащих компании Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Украинская компания «Антонов» требует ареста самолётов, чтобы доказать внесение конструктивных изменений, не одобренных разработчиком самолётов.

«Любым третьим лицам — аэропортам и авиавластям — запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлёт (приём/отправление) указанных судов», — заявили адвокаты «Антонова».

В компании «Волга-Днепр» подчеркнули, что продление ресурса самолётов Ан-124−100 проводится согласно международным правилам, а вопрос эксплуатации российских самолётов находится вне сферы действия украинских судов.

Напомним, конфликт возник вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 году. В «Антонове» заявили, что построенные на Украине самолёты не могут обслуживать другие компании, и пригрозили запретить российским «Русланам» летать за границу.

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