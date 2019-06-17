Храм в Екатеринбурге начнут возводить не раньше 2020 года

Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не ранее 2020 года, заявил 17 июня журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

По его словам, 2023 год — год 300-летия Екатеринбурга, к которому хотели возвести храм — это важно и символично с точки зрения даты, однако по каждому объекту есть нормативные сроки строительства.

«Основательность, качество работ по храму для меня более важны, — подчеркнул Бидонько. — Раньше 2020 года к строительству не приступить».

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Как сообщало ИА REGNUM, возведение храма в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге вызвало протесты части горожан. После них власти решили провести опрос населения, чтобы определить подходящую для собора площадку.

Накануне, 16 июня, митрополит Кирилл официально заявил, что епархия отказывается от планов строить собор в скандальном месте. При этом он добавил, что новое место должно быть достойным святости Святой Екатерины.

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