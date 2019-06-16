Епархия объяснила отказ строить храм в сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM Интрига вокруг строительства храма в сквере Екатеринбурга у Театра драмы исчезла. Епархия официально завила о том, что строить там собор Святой Екатерины не будут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Архипастырское послание, с которым выступил митрополит Кирилл, 16 июня было озвучено во всех храмах Екатеринбургской митрополии. Поводом стал отмечаемый сегодня день Святой Единосущной и Животворящей Троицы. В обращении Кирилла говорилось о том, что епархия отказывается от намерений возводить собор Святой Екатерины именно в сквере у Драмтеатра. Это произошло ровно через месяц после того, как через три дня активных протестов, 16 мая, президент России Владимир Путин предложил провести опрос населения по поводу места строительства храма, а к протестующим пришёл мэр Александр Высокинский, который объявил о том, что строительство приостановлено, и анонсировал проведение такого опроса.

В озвученном 16 июня послании митрополита отмечается, что протестующие на словах утверждают, что выступают не против храма. При этом делами они «показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни», — уверены в епархии.

При этом в епархии заявляют, что если бы вариант сквера был оставлен в опросе, то за него голоса отдали бы большинство горожан. Тем не менее в РПЦ всё же решили отказаться от строительства здесь храма.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — подчеркивается в обращении.

При этом в послании говорится о том, что череда подобных уступок не может быть бесконечной: Напомним, епархии пришлось отказываться от выбранного места для храма уже три раза. Первый раз это было в 2010 году, когда имелись планы возвести собор на историческом месте, на площади Труда.

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