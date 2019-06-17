В России «мнимых» бедных могут лишить пособий — СМИ

Москва, , 07:18 — REGNUM Ряд региональных чиновников в России предложили скорректировать критерии нуждаемости граждан в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности, сообщают 17 июня «Известия» со ссылкой на отчеты региональных властей, которые они отправили в министерство труда.

По данным издания, речь идет о Татарии, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Новгородской, а также Нижегородской и Томской областях.

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Так, например, в Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых» бедных, которые «имеют дополнительное имущество, но не умеют или не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния — продать, сдать в аренду или использовать земельный участок для дополнительного источника продуктов питания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пенсионном фонде РФ заявили, что в России выявлять граждан, которые живут за чертой бедности, начнут по новой технологии. Основная цель проекта — повышение уровня реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

Отметим, что, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, подписанному в 2018 году, в стране уровень бедности должен быть снижен в два раза к 2024 году.

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