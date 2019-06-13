Больше половины многодетных семей находятся за чертой бедности — Голикова

Москва, , 18:10 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова констатировала, что многодетные семьи и семьи с детьми составляют существенную долю в структуре бедности в стране. При этом больше половины многодетных семей находятся за чертой бедности. Об этом Голикова заявила сегодня, 13 июня.

«Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности», — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в 2018 году социальный контракт получили 309 тыс. семей в регионах России, однако эффект он дал только в трети случаев. Также Голикова напомнила, что в настоящее время такая поддержка реализуется только на региональном уровне, а на федеральном она заработает только в 2020 году.

Стоит отметить, что ещё в мае 2018 года министр труда и социальной защиты России Максим Топилин говорил, что семьи с детьми составляют 70% тех, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума.