Строители экотехнопарка в «Шиесе» пригласили местных жителей к диалогу

Шиес, Архангельская область, , 13:38 — REGNUM На месте будущего экотехнопарка в архангельском «Шиесе» начали подробно рассказывать всем желающим обо всем, что касается данного проекта и хода работ по его строительству. Для этого его инвестор, ООО «Технопарк», в рамках программы полной открытости организовал информационный центр прямо рядом с площадкой будущего объекта. В компании рассчитывают на плодотворный диалог с жителями региона, начатый на встрече в административном центре Ленского района селе Яренске.

«Мы вновь приглашаем к диалогу всех, кого беспокоит судьба родной природы, и готовы открыто рассказать обо всем, что планируется делать в «Шиесе», с точки зрения экологии, технологии и закона», — сказал на открытии центра генеральный директор компании Евгений Пеняев.

Чтобы доступно и ёмко ответить на все появившиеся у людей вопросы, а также развеять накопившиеся из-за низкого уровня информированности общественности слухи, новый центр снабдили всеми необходимыми ресурсами — буклетами, инфографикой, документацией, наглядными материалами и т.д. Каждому посетителю представители ООО «Технопарк» в обязательном порядке объясняют все принципы работы будущего экотехнопарка, относительно которых у людей накопилась масса вопросов.

Главные из них касаются экологической безопасности проекта. В компании таким вопросам уделяют особое внимание и ставят целью максимально точно разъяснить людям отсутствие каких-либо угроз природе и жизни региона. К примеру, заявил в недавнем интервью исполнительный директор компании «Технопарк» Олег Панкратов, в работе экотехнопарка будут использоваться самые современные решения. Одно из них — брикетирование, на сегодняшний день считающееся наиболее передовой технологией в плане транспортировки, хранения и переработки в будущем. Предварительно измельченные, спрессованные отходы спрессовывают при очень большом давлении, что позволяет создать практически безвоздушное пространство и избежать любых процессов разложения внутри.

«Через 20−30 лет мы можем вскрыть этот тюк, как это делают в Европе, и переработать, подвергнув термической обработке или применив любой другой вид технологии, которая к этому времени будет доступна», — объяснил Панкратов.

В необходимости дальнейшего развития программы информационной открытости инвестора убедили итоги встречи с жителями района в Яренске. Как отмечают участники встречи, люди хоть часто и говорили на повышенных тонах, но были живо заинтересованы в ответах. Интересовали их самые разные темы — от того, куда сами строители выбрасывают свой мусор, до деталей проектной документации экотехнопарка.

Также в рамках информационной программы «Технопарка» на официальном сайте проекта www.shies.ru появилась новая опция — теперь любой пользователь может задать вопросы о происходящем в «Шиесе» и получить на e-mail экспертный ответ. Инвесторы обещают еще и скорый запуск онлайн-трансляции на сайте, чтобы за событиями на станции «Шиес» можно было следить в режиме реального времени прямо из дома.