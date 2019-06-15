Подготовительные работы на станции «Шиес» полностью завершены

Шиес, Архангельская область, , 16:12 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории на станции «Шиес» Архангельской области полностью завершены 15 июня — в соответствии с ранее озвученным планом. Об этом говорится в официальном заявлении инвестора проекта экотехнопарк «Шиес» — ООО «Технопарк», опубликованном на сайте проекта.

Техника уже начала покидать стройплощадку, в течение ближайшей недели она будет окончательно вывезена с территории. Процесс погрузки и отправки техники будет транслироваться на сайте.

«Мы свое слово держим. Нами подготовлено все для последующих изысканий, экспертиз и общественных слушаний. Мы готовы к любым проверкам», — заявляет генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев.

В заявлении ООО «Технопарк» подчеркивается строгое соблюдение действующего законодательства при выполнении работ, наличие необходимых документов и согласований.

Инвестор также подтвердил взятые ранее обязательства после разработки проектной документации пройти все необходимые процедуры оценки воздействия на окружающую среду и провести общественные слушания по проекту. Кроме того, обсуждение проекта на всех его этапах будет вестись с жителями Ленского района Архангельской области с участием общественных организаций, российских и зарубежных экспертов.

После слушаний документы будут поданы на Государственную экологическую экспертизу. «Лишь в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов, компания начнет осуществлять строительные работы, непосредственно связанные с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес», — говорится в официальном заявлении инвестора.

В случае реализации проекта ООО «Технопарк» намерен ликвидировать все несанкционированные свалки Ленского района, отремонтировать коммунальную и транспортную инфраструктуру и построить ряд новых социальных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестор экотехнопарка «Шиес» представил общественности подробности проекта в специально открытом информационном центре и выпущенных брошюрах.