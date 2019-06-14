Конференция видеоигр White Nights в Петербурге соберет 1,8 тыс. участников

Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдёт конференция White Nights, посвященная индустрии видеоигр. Её посетят более 1,8 тыс. специалистов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов.

Своё участие в форуме уже подтвердили такие компании, как Blizzard, Tencent, Electronic Arts, Game Insight, MyTona, G5, Unreal Engine, Microsoft, Nevosoft, Ogury, Vizor и другие. В White Nights также примут участие представители соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

В рамках конференции будет проведена большая выставка, на которой 100 разработчиков покажут свои проекты издателям, инвесторам и представителям различных платформ.

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20 июня 2019 года на конкурсе Deconstruction Workshop эксперты оценят четыре игры из около 150 проектов, победитель получит приз. Зрители также смогут выбрать понравившийся им проект.

Стоит отметить, что впервые в истории White Nights будет проводиться онлайн-трансляция всех мероприятии. Таким образом, любой желающий сможет увидеть выступления участников.

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