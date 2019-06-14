Организаторы E3 назвали даты проведения выставки в 2020 году

Лос-Анджелес, США, , 14:51 — REGNUM Стали известны даты проведения выставки игровой индустрии Electronic Entertainment Expo 2020. Баннер с соответствующей информацией организаторы разместили над входом в павильон, где проходит текущая выставка.

https://twitter.com/GameParty7/status/1139395026524336128

«Увидимся в следующем году!», — написала на баннере администрация выставки, сообщив, что следующая E3 пройдет с 9 по 11 июня 2020 года. Стоит отметить, что в этот период двери будут открыты для всех желающих, а закрытые конференции, скорее всего, традиционно пройдут до официального открытия E3.

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Напомним, E3 2019 закончила свою работу 13 июня 2019 года. Выставка проходила в конференц-центре Лос-Анджелеса, где также организуются другие известные мероприятия, такие как Anime Expo и Лос-Анджелесский автосалон.

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