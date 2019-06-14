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Синоптики рассказали, когда летнее тепло вернется в Москву

Общество

Летняя погода продержится в столице России всю следующую неделю

Синоптики рассказали, когда летнее тепло вернется в Москву
Солнце

Москва, 14 июня 2019, 15:05 — REGNUM  Летнее тепло вернется в Москву в понедельник, 17 июня, сообщает Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что уже в воскресенье, 16 июня, в Москве ожидается до +24 градусов. На следующий день, по данным синоптиков, днем воздух прогреется до +28 градусов. Летняя погода продержится в столице России всю неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 15 июня, в Москве ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ночью +12, +17 градусов, днём воздух прогреется до +22, +24 градусов. Ветер северный.

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