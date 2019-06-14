МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Москва, , 10:14 — REGNUM В Москве, по прогнозам синоптиков, 14 июня в ближайшие 1−2 часа ожидается гроза, ливневый дождь, сильный ветер, в отдельных районах град, сообщает главное управление МЧС РФ по столице.

Спасатели рекомендуют водителям при грозе и ливне снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При сильном ветре необходимо парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Жителям, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Москве сегодня, 14 июня, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь с грозами, а температурный фон повысится до уровня климатической нормы. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый.

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