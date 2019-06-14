В Петербурге пройдет конференция разработчиков видеоигр Talents in Games

Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге 19 и 20 июня пройдёт конференция Talents in Games, на которую приедут 500 специалистов, участвующих в разработке игр. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов форума.

Отмечается, что Talents in Games пройдет пройдёт в Выставочном комплекс «Ленэкспо» впервые в рамках выставки White Nights Conference. В первый день будут зачитаны доклады для художников, в частности, с ними выступят представители компаний King, Playrix и G5 Entertainment.

Второй день будет посвящён программистам, в мероприятиях примет участие менеджер компании Bungie Луи Вилегас, он расскажет про архитектуру игры Destiny. Также выступят представители компаний Kefir, G5 Entertainment и MyTona. В конце второго дня на сцене соберутся проект-менеджеры и программисты.

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Зарегистрироваться для посещения Talents in Games желающие могут на официальном сайте форума, стоимость билета на один день составляет 990 рублей.

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