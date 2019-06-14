Пятница, 14 Июня 2019 года
13:27:57 МСК

Экоактивисты обвинили игрока сборной Тринидада и Тобаго в убийстве игуаны

Общество

Футболиста Ричарда Роя и его супругу забрасывают гневными комментариями в сети

Нью-Дели, 14 июня 2019, 13:27 — REGNUM  Защитники прав животных не дают спать спокойно футболисту сборной Тринидада и Тобаго, игроку индийского футбольного клуба «Нерока» Ричарду Рою. Спортсмена обвиняют в убийстве игуаны, пишет газета Kronen Zeitung 14 июня.

Некоторое время назад супруга футболиста опубликовала на своей странице в Facebook домашнюю фотографию, на которой Рой держит за хвост мертвую игуану, предназначенную для приготовления блюда. Мясо игуаны считается деликатесом у него на родине. Защитники животных атаковали страницы Роя и его супруги гневными комментариями и сообщениями, а одна из правозащитных организаций подала на него в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение лишних цыплят в сельском хозяйстве до тех пор, пока не будет изобретен гуманный метод избавления от них. Защитники прав животных уже протестуют против решения суда.

Читайте также: Экоактивисты заблокировали круизное судно в порту на севере Германии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить