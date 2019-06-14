Экоактивисты обвинили игрока сборной Тринидада и Тобаго в убийстве игуаны

Нью-Дели, , 13:27 — REGNUM Защитники прав животных не дают спать спокойно футболисту сборной Тринидада и Тобаго, игроку индийского футбольного клуба «Нерока» Ричарду Рою. Спортсмена обвиняют в убийстве игуаны, пишет газета Kronen Zeitung 14 июня.

Некоторое время назад супруга футболиста опубликовала на своей странице в Facebook домашнюю фотографию, на которой Рой держит за хвост мертвую игуану, предназначенную для приготовления блюда. Мясо игуаны считается деликатесом у него на родине. Защитники животных атаковали страницы Роя и его супруги гневными комментариями и сообщениями, а одна из правозащитных организаций подала на него в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение лишних цыплят в сельском хозяйстве до тех пор, пока не будет изобретен гуманный метод избавления от них. Защитники прав животных уже протестуют против решения суда.

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