Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Экоактивисты заблокировали круизное судно в порту на севере Германии

Политика

Полиция задержала 44 человека

Киль, Германия, 10 июня 2019, 09:44 — REGNUM  Десятки экоактивистов заблокировали круизное судно Zuiderdamm в порту Киля (Германия), передает немецкий канал n-tv.

Как сообщила полиция, 9 июня несколько резиновых лодок с активистами на борту приблизились к судну и не позволяли ему отчалить в течение нескольких часов. Активисты забрались на носовую часть и швартовочные канаты корабля.

Группа Smash Cruiseshit заявила, что хочет предотвратить выброс вредных веществ и привлечь внимание к условиям работы на борту круизного лайнера.

«Заработная плата €2 в час и 72 часа работы, эта эксплуатация должна прекратиться! — написали активисты в Twitter. — Круизные лайнеры помогают нагревать планету — частицы сажи, оседающие на айсбергах в Арктике, способствуют быстрейшему таянию льдов».

Полиция задержала 44 человека, против некоторых из них возбуждены уголовные дела. Zuiderdamm отправился в Копенгаген (Дания) с задержкой в шесть часов.

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Политическая жизнь Германии
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