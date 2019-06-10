Экоактивисты заблокировали круизное судно в порту на севере Германии

Киль, Германия, , 09:44 — REGNUM Десятки экоактивистов заблокировали круизное судно Zuiderdamm в порту Киля (Германия), передает немецкий канал n-tv.

Как сообщила полиция, 9 июня несколько резиновых лодок с активистами на борту приблизились к судну и не позволяли ему отчалить в течение нескольких часов. Активисты забрались на носовую часть и швартовочные канаты корабля.

Группа Smash Cruiseshit заявила, что хочет предотвратить выброс вредных веществ и привлечь внимание к условиям работы на борту круизного лайнера.

«Заработная плата €2 в час и 72 часа работы, эта эксплуатация должна прекратиться! — написали активисты в Twitter. — Круизные лайнеры помогают нагревать планету — частицы сажи, оседающие на айсбергах в Арктике, способствуют быстрейшему таянию льдов».

Полиция задержала 44 человека, против некоторых из них возбуждены уголовные дела. Zuiderdamm отправился в Копенгаген (Дания) с задержкой в шесть часов.