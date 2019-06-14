В Минздраве указали на «жаргонизмы» Малышевой

Москва, , 13:07 — REGNUM Употребление медицинского термина «кретинизм» в публичном пространстве спорно. Об этом заявил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, комментируя слова телеведущей Елены Малышевой о детях с нарушением развития телеканалу RT.

Он отметил, что одно и то же слово может использоваться с разном контексте. Кретинизм — довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы, уточнил специалист.

«Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», — сказал Брюн.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала больных детей «кретинами» и «идиотами», чем возмутила общественность. Так, телеведущая Ксения Собчак заявила, что слова Малышевой — «жесть».

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